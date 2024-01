Sonderbusse für Ophüls-Festival „Wer nicht hören will, muss fühlen“ – das sagt die GDL im Saarland zum neuen Streik

Der Herr um die 70 aus dem Kreis Saarlouis möchte am Wochenende seine Ehefrau in der Kur am Bodensee besuchen. Die Fahrkarten hatte er schon gekauft. Auf die Deutsche Bahn aber kann er sich nicht verlassen. Wieder einmal durchkreuzt ein Streik der Lokführergewerkschaft GDL die Pläne von tausenden Saarländern. Der bereits vierte Arbeitskampf im laufenden Tarifstreit beginnt im Personenverkehr am Mittwochmorgen um 2 Uhr und soll mit rund sechs Tagen der mit Abstand längste werden – Chaos auf den Bahnhöfen und Frust bei den Reisenden inklusive.