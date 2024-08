Reform der Asyl-Gesetzgebung notwendig Wenn ein Sozialdemokrat einen Arbeiter abschiebt

Wie würde wohl der ehemalige SPD-Vorsitzende Max Braun, der 1935 selbst aus dem Saarland flüchten musste, über die heutige Flüchtlings- und Migrationspolitik der SPD-Landesregierung denken? Vermutlich würde er sich in Grund und Boden schämen. Im Fall Hardi schiebt so ein Sozialdemokrat, Innenminister Reinhold Jost, einen Arbeiter ab, den seine Firma wegen Fachkräftemangel dringend braucht. Und tut dann so, als gäbe es dazu keine legale Alternative. „Wir setzen Recht und Gesetz in die Tat um“, sagt Jost mit Blick auf die Abschiebung eines Flüchtlings aus dem Irak in Merchweiler. Selbst dann, so Jost, wenn sich die „Frage nach der Sinnhaftigkeit“ dieser Abschiebung nicht mehr stelle.