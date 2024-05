Tipps von der Verbraucherzentrale Wenn der Vertreter an der Haustür Druck macht

In einem Podcast gibt Semiramis Kilisli-Noffke, Juristin in der Rechtsberatung der Verbraucherzentrale, hilfreiche Tipps: „Nach unserer Beratungserfahrung gibt es drei Vertragsarten, die häufig an der Haustür abgeschlossen werden“, erklärt die Expertin. Dies seien zum einen Telekommunikationsverträge, also zum Beispiel für den Mobilfunk sowie fürs Internet und Festnetz oder das Fernsehen. Aber auch Werkverträge, das bedeutet: die Beauftragung eines Handwerkers, sowie Kaufverträge über Faksimiles, also über vermeintlich wertvolle, originalgetreue Nachbildungen von Büchern.