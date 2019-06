Tourismus : Weniger Gäste zieht es nach Rheinland-Pfalz

Eine Wandererin schnürt ihre Wanderschuhe. Foto: dpa/Henning Kaiser

Bad Ems Rheinland-Pfalz hat in den ersten vier Monaten dieses Jahres etwas weniger Touristen angezogen als im Jahr zuvor. Von Januar bis April übernachteten 2,25 Millionen Gäste im Land, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte.

Das waren 0,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen kletterte um 0,8 Prozent auf 5,7 Millionen. Die meisten Gäste und Übernachtungen verzeichneten die pfälzischen Tourismusbetriebe. Dorthin zog es rund 539 400 Touristen zu knapp 1,25 Millionen Übernachtungen. Den größten Gästezuwachs konnten Betriebe in der Region Mosel-Saar vorweisen (plus 4,6 Prozent).

