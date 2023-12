Oberlandesgericht des Saarlandes Führte Behandlungsfehler zum Tod? Überraschende Wende im Prozess gegen Uniklinik Homburg

Die siebte Gerichtsverhandlung um einen Todesfall im Universitätsklinikum Homburg endete am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht des Saarlandes mit einer Überraschung. Die Mutter der Familie, die der Klinik bei der Behandlung des Ehemanns und Vaters grobe Fehler bei der Behandlung vorwirft, wurde im Verlauf der Verhandlung seelisch und emotional so aufgewühlt, dass sie ein schnelles Ende des seit zehn Jahren laufenden Prozesses anstrebte. In einer Erklärung, die das Gericht und die Zuschauer sichtlich berührte, machte die Klägerin mit Tränen in den Augen drei Stunden nach Beginn der Sitzung klar, nicht mehr die Kraft zu haben, diese Auseinandersetzung fortzuführen.