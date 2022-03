Im Porträt: Der saarländische Fotograf Hans Christian Barth : Der Foto-Weltenbummler aus dem Saarland

Foto: Thomas Reinhardt 30 Bilder Die Fotografien des Weltenbummlers Hans Christian Barth

Saarbrücken Er setzt berühmte Künstler, Sportler, Politiker und Models in aller Welt ins Licht. Wir haben den saarländischen Fotografen Hans Christian Barth besucht. Und er erzählt, wie seine atemberaubende Karriere begann.

Er hat berühmte Musiker, Schauspieler und andere Künstler fotografiert. Erfolgreich setzt er Models, Politiker und Sportler in Szene. Vor seiner Kamera haben Wladimir und Vitali Klitschko aus der Ukraine posiert, der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, Senta Berger, Lena Gerke, Nena, Bela B., Max Herre, Maybrit Illner, Franka Potente, Sky Dumont, Felix Neureuther, Philipp Lahm, Lukas Podolski und viele andere.

Zu seinen Kunden zählten oder zählen Porsche, BMW, Mercedes, Microsoft, das ZDF, BASF, Hugo Boss oder Karstadt. Er ist ein Weltenbummler, hat in Miami und New York gelebt und gearbeitet - und er stammt aus dem Saarland: Hans Christian Barth, 1962 geboren in Wadgassen, aufgewachsen in Merzig. Heute lebt er in Saarbrücken und München, meist auf gepacktem Koffer, denn der nächste Auftrag kommt bestimmt.

Im Fotoclub Merzig fing alles an

„Ich habe schon immer Bilder gemocht“, sagt Hans Christian Barth. Sein Vater war Hobbymaler, hat seinem Sohn zum zehnten Geburtstag einen Baukasten für eine Fotokamera aus Plastik geschenkt. Bei einer Kinderfreizeit lernte er den Betreuer Bernd Seiwert kennen, Mitglied im Fotoclub Merzig. „Komm‘ doch mal zu uns in den Fotoclub“ - gesagt, getan. Das war 1974. Ein Jahr später gewann Hans Christian bei einem internationalen Foto-Wettbewerb den dritten Preis in der Jugendsparte. 1976 bekam er seinen ersten Auftrag als freier Mitarbeiter der Saarbrücker Zeitung, berichtete über ein Kinderfest der Gemeinde Hilbringen. Bei meinem Besuch in seiner Saarbrücker Wohnung zeigt er mir den Zeitungsausschnitt.

Er wollte schon immer in die weite Welt

Zu der Zeit las der 14-Jährige in dem Fotomagazin „ZOOM“ einen Artikel über Modefotografie. „Darin stand, dass die Zeitschrift mit den besten Modefotos die französische „L‘Officiel“ sei.“ Die musste er haben und hat sie sofort bestellt - und das Schicksal nahm seinen Lauf. Mit 15 stand für den Realschüler fest: „Ich werde Fotograf oder Kameramann.“ Nach der dreijährigen Lehre und dem Gesellenbrief in der Tasche folgte der nächste Schritt. „Ich will in die weite Welt, große Reisen, schöne Models.“

In Amerika viel gelernt

Der Traum hat sich erfüllt. Es war ein steiniger Weg, mit Rückschlägen und Umwegen. Aber Hans Christian Barth hat es geschafft. Über München, wo er in verschiedenen Firmen arbeitete, landete er in Miami, verbrachte drei Jahre in den Staaten. Er musste klotzen, aber er habe auch viel gelernt, erzählt er, „vor allem die amerikanische Art des Arbeitens, das berühmte ‚think big‘: geht nicht gibt‘s nicht.“

Dreharbeiten mit Schumi und Schiffer

Bald stand für Barth der nächste Schritt fest: „Mein Ziel war die Selbstständigkeit.“ Auch der Weg dahin war schwierig. Er arbeitete unter anderem als Kameramann für RTL2, filmte Claudia Schiffer und Michael Schumacher im Hubschrauber bei einem Rundflug über die Rennstrecke in Monaco. Das Video zeigt er mir, faszinierende Aufnahmen mit einem gehörigen Schuss Nostalgie. 1995 war es soweit, Hans Christian Barth machte sich selbstständig, drehte in den USA, kam 1996 nach New York, war dort an einer Firma mitbeteiligt. 1998 ging es zurück nach München, Barth arbeitete in den folgenden Jahren für viele bekannte Firmen.

Die Leidenschaft für Fotografie lodert nach wie vor in dem Weltenbummler. „Die Zeit anhalten, ganz bestimmte Momente einfrieren, das begeistert mich schon immer.“