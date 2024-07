„Festgelegter Cannabis-Wirkstoff-Grenzwert für den Straßenverkehr reine Willkür“ Weltweit größte Studie zu Cannabis und Fahrtauglichkeit im Saarland geplant

„Der neue Cannabis-Grenzwert im Straßenverkehr soll jetzt bei 3,5 Nanogramm liegen. Das ist aber nicht wissenschaftlich fundiert. Die Politik wollte irgendwas haben, was man plakativ in Pressemitteilungen setzen kann“. Wenn es um das Thema Cannabis und Fahrtauglichkeit geht, ist Professor Sven Gottschling, Chefarzt des Zentrums für altersübergreifende Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Uniklinikum des Saarlandes, ein Fan klarer Worte. Für den Mediziner und Cannabis-Unternehmer im Zweitberuf – Gottschling ist Geschäftsführer der beiden Firmen Dr. Cannabis Store und Dr. Cannabis Akademie in Heusweiler – ist der neu festgelegte Cannabis-Wirkstoff-Grenzwert für den Straßenverkehr reine Willkür und nicht ausreichend wissenschaftlich begründet.