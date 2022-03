Regionaler Leitartikel : Weltfremdes Urteil zum Quarantäne-Urlaub

Endlich Urlaub. Und dann im Urlaub eine Corona-Quarantäne. Treten jedoch keine Krankheitssymptome auf, besteht kein Grund zur Krankschreibung. Doch nur mit einer Krankschreibung kann der Urlaub verschoben und später nachgeholt werden.

Ohne ärztliches Attest hingegen muss der Urlaub abgefeiert werden. Das haben die Landesarbeitsgerichte Köln und Düsseldorf entschieden. Es spielt keine Rolle, dass man nicht verreisen kann. Unwichtig ist auch, dass man in Restaurants nicht schlemmen kann, dass man sich nicht mit Freunden treffen kann. Ist das ein erholsamer Urlaub? Im Bundesurlaubsgesetz ist die Anordnung einer Corona-Quarantäne nicht geregelt. Die Richter haben sinngemäß entschieden: Es ist egal, ob die Urlaubsreise durch einen Streik, einer Naturkatastrophe oder eine behördliche Maßnahme ausfällt. Der Urlaub bleibt bestehen und läuft weiter. Der Arbeitnehmer muss sich notfalls in seinen eigenen vier Wänden erholen. In einer Befragung zum DAK-Urlaubsreport 2021 gaben 65 Prozent an, ein Ortswechsel trage in besonderem Maße zur Erholung bei. Weiter gedacht heißt das: Vielen fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Statt Erholung gibt es Frust und Stress. Offensichtlich bestehen jetzt aber viele Firmen und Betriebe darauf, dass ihre Beschäftigten, die im Urlaub in eine symptomlose Quarantäne müssen, den Urlaub weiterlaufen lassen. Das zeigen beispielsweise die zahlreichen Arbeitnehmeranfragen zu diesem Thema bei den Gewerkschaften. Mit Wertschätzung und Fürsorge hat diese Regelung der Arbeitgeber wenig zu tun. Zudem werden Beschäftigte in einer Quarantäne ohne Corona-Symptome dazu verleitet, sich krankschreiben zu lassen. Mir erscheinen die Urteile ziemlich weltfremd.