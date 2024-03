Grüffelo hat Wurzeln Wie der Fuchs die Macht des Tigers nutzte

„Das Buch sollte von einem Tiger handeln, aber ich konnte nichts auf ‚Tiger‘ reimen, also beschloss ich, ein imaginäres Monster zu erschaffen, dessen Name sich auf ‚Oh Hilfe, oh nein!‘ (im Original „Oh help, oh no!“, Anm. d. Red.) reimen konnte.“ So beschreibt die Autorin Julia Donaldson den Geistesblitz, aus dem der englische Ursprungsname des Grüffelo, Gruffalo, entstand.