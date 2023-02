Magazin „Der Feinschmecker“ : Diese elf saarländischen Restaurants gehören zu den Top 500 in Deutschland

Diese elf saarländischen Restaurants gehören zu den Top 500 in Deutschland

Das Magazin „Der Feinschmecker“ kürt alljährlich die 500 besten Restaurants in Deutschland. Darunter sind auch mehrere Lokale aus dem Saarland – eines davon sogar mit Höchstwertung.

Das Magazin der „Der Feinschmecker“ hat auch in diesem Jahr wieder seinen Guide „Die 500 besten Restaurants in Deutschland“ herausgegeben. Er liegt der Märzausgabe des Magazins bei und enthält auf 254 Seiten die aktuellen Empfehlungen der Redaktion von Sylt bis zum Bodensee.

Die Tester haben dafür in den vergangenen zwölf Monaten Restaurants quer durch Deutschland anonym getestet und bewertet. Über die Höchstwertung darf sich dieses Jahr auch ein Restaurant aus dem Saarland freuen.

Restaurants aus dem Saarland unter den Top 500 Deutschlands

Damit hat Victor’s Fine Dining die Tester überzeugt

Der Wein, ausgewählt von Chef Sommelière Nina Mann, ergänze die fernöstlichen Aromenspiele perfekt. Das Fazit, so der Feinschmecker: ein „Genusserlebnis der Extraklasse, eine Bildungsreise für Connaisseurs“.

So hat der Feinschmecker die Restaurants bewertet

Der Guide „Die 500 besten Restaurants in Deutschland“ stellt die Restaurants in einem Kurzportrait vor. Bewertungskriterien waren das Konzept, der Küchenstil, Wein sowie die Atmosphäre.

Dass trotz der schwierigen Situation in der Gastronomie – Personalmangel, gestiegene Energiepreise und Engpässe im Einkauf – so viele Restaurants mit ihrem Angebot überzeugen konnten, ist für Chefradakteurin Deborah Middelhoff der Beweis dafür, dass die Gastro-Szene auch in herausfordernden Zeiten bestehen kann.