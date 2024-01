Prominente beim Neujahrsempfang von Anke Rehlinger Diese Projekte für 2024 schlagen Promis im Saarland vor

Interview | Saarbrücken · Beim ersten Neujahrsempfang der Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Mittwochabend in der Saarlandhalle in Saarbrücken haben Prominente gegenüber der SZ wichtige Projekte für 2024 im Saarland vorgeschlagen. Was liegt den Promis besonders am Herzen?

11.01.2024 , 08:00 Uhr

Die Vision für 2024 im Saarland von Peter Altmaier (CDU) lautet: „Am wichtigsten ist es, den Arbeitsplatzverlust zu stoppen. Denn gut bezahlte Arbeit ist die Grundlage für unseren Wohlstand.“ Foto: BeckerBredel

Von Brian-Timmy Erbe

Die Vision für 2024 im Saarland von Peter Altmaier (CDU) lautet: „Am wichtigsten ist es, den Arbeitsplatzverlust zu stoppen. Denn gut bezahlte Arbeit ist die Grundlage für unseren Wohlstand.“