Kinderuni Saar Welche Sprache haben Adam und Eva wohl gesprochen?

In seiner Vorlesung an der Kinderuni will er das junge Publikum fürs Sprachenlernen begeistern. Und zeigen, dass es miteinander verwandte Sprachfamilien gibt, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktionieren. Er hat vor, mit den Kindern an Lautentsprechungen zum Beispiel in der englischen und in der deutschen Sprache zu arbeiten, es wird also einen interaktiven Teil geben. „Manche Ähnlichkeiten, zum Beispiel die englische ‚night‘ und die deutsche ‚Nacht’, erschließen sich von selbst“, erklärt er. In seiner Vorlesung wird er erklären, wie man dazu wissenschaftliche Fragen stellt.