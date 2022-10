Saartalk: Bürger-Energiegenossenschaften als Chance in der Energiekrise : Strom und Wärme made in Saarland

Beim Saartalk ging es um die Potenziale zur Energiegewinnung im Saarland. Armgard Müller-Adams, Chefredakteurin des Saarländischen Rundfunk (Dritte v.r.), und Stefan Herbst, Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung (Erster v.l.) hatten vier Gäste eingeladen: Jürgen Barke, Minister für Wirtschaft und Energie im Saarland, Burghard Flieger, Experte für genossenschaftliche Energieprojekte, Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie und Klaus Blug, Geschäftsführer des Verbandes der Energie- und Wasserwirtschaft des Saarlandes VEW Saar (v.r.n.l). Foto: Oliver Dietze Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken. Die Energiekrise hat es gezeigt: Deutschland ist im hohen Maße von Energielieferungen abhängig. Die Kosten für Strom und Heizung steigen. In der Krise rücken nun wieder regionale und lokale Projekte zur Energieproduktion in den Fokus. Wie könnte künftig wieder Strom im Saarland selbst produziert werden?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Rech

Welche Potenziale gibt es zur künftigen Stromproduktion im Saarland? Wie können Bürgerinnen und Bürger an Energieprojekten beteiligt werden? Über diese Themen diskutierten SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams und SZ-Chefredakteur Peter Stefan Herbst mit ihren Gästen live im aktuellen „Saartalk“. Zu Gast waren die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie und ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen, Simone Peter, der saarländische Minister für Wirtschaft und Energie, Jürgen Barke (SPD), Burghard Flieger, Experte für genossenschaftliche Energieprojekte sowie Klaus Blug, Leiter für industrielle Standortentwicklung bei der VSE AG und Geschäftsführer des Verbandes der Energie- und Wasserwirtschaft des Saarlandes VEW Saar.

Zunächst stand aber das Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Weiterbetrieb von drei Atomkraftwerken bis April 2023 zur Debatte. „Ich hätte mir diese Entscheidung schon früher gewünscht“, so Jürgen Barke, „so wird das Angebot auf dem Strommarkt erhöht und das wird sich auf die Preise auswirken.“ Simone Peter hält dagegen und kritisiert, dass der Atommeiler Emsland in Niedersachsen weiterhin am Netz bleiben soll. „In Bayern mag es Sinn machen Atomkraftwerke (AKW) noch laufen zu lassen, dort wurden weder Windenergie noch Netze ausgebaut. Aber im Norden Deutschlands steht genügend erneuerbare Energie zur Verfügung“, so Peter. Durch Grundlastkraftwerke, wie eben das AKW Emsland würde in Norddeutschland Strom aus erneuerbaren Energien aus dem Stromnetz vertrieben, ist Peter überzeugt. Klaus Blug zeigte sich aus Sicht der saarländischen Energieversorger erfreut darüber, dass die drei AKW bis April am Netz bleiben: „Wir sind froh über jede Megawattstunde, die eingespeist wird froh sein. Das sorgt für für Netzstabilität.“

Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Frage, welche Potenziale zur Stromproduktion es im Saarland gibt und wie Heizenergie vor Ort gewonnen werden kann. „Ein gutes Beispiel ist das geplante Biomassezentrum des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) in Velsen“, so Blug. Neben dem dortigen Müllverbrennungskraftwerk will der EVS dort ab 2023 eine große Biogasanlage bauen. In dieser sollen künftig rund 60 000 Tonnen Biomüll und Grünschnitt zur Produktion von Biomethan genutzt werden. Das Wirtschaftsministerium stehe im Engen Kontakt zum EVS, um zu prüfen, wie das Potenzial dieser Anlage genutzt werden könne, so Minister Barke. „Bisher stand die Nutzung im Saarland nicht im Vordergrund. Das ändert sich durch die Energiekrise.“ Auch für die Industrie werde Biogas in Kombination mit Wind und Solarenergie ein wichtiges Element auf dem Weg zu mehr Energieautarkie, so Barke. Simone Peter spricht sich für einen stärkeren Ausbau der Energieproduktion mit Biogasanlagen in ganz Deutschland aus. „Wenn alle gesetzlichen Deckel wegfallen würden, könnten in Deutschland zwischen 30 und 40 Prozent des russischen Erdgases durch Biogas ersetzt werden“, so Peter. Es aber nötig gesetzliche Regelungen aufzuheben. Seit 2014 ist die Energieproduktion durch Biogasanlagen in Deutschland durch die sogenannte Höchstbemessungsleistung eingeschränkt und es darf nur eine pauschale Energiemenge produziert werden.

Der Experte für genossenschaftliche Energieherstellung sieht darüber hinaus große Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Heizenergie durch Bürgerprojekte. „Wenn Bürger sich zusammenschließen und eine Nahwärmeanlage auf Basis von Biogas oder Holz betreiben, sind sie Eigentümer, Produzenten und Konsumenten in einem. Bürger-Energiegenossenschaften haben ein großes Potenzial.“ Zudem könne auch „Kalte Nahwärme“ durch Geothermie eine zusätzliche kostengünstige Quelle für die Wärmeversorgung bieten. „Das Problem: Da trauen sich viele Kommunen nicht ran, weil sie ihren Bürgern das nicht zutrauen“, ist Flieger überzeugt. Zudem seinen die gesetzlichen Hürden für Bürger-Energiegenossenschaften in Deutschland noch sehr hoch.