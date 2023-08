Porträt des Chefs des italienischen Kulturvereins Coasscit/Saar, Rolando Pettinari, 71 Als Italienisch für die Kinder der Zugewanderten zur Fremdsprache wurde

Rolando Pettinari, 71, ist Chef des italienischen Kulturvereins Coasscit/Saar. Hier steht er vor dem ehemaligen evangelischen Versammlungssaal Wartburg an der Martin-Luther-Straße in Saarbrücken-St. Johann. In dem Gebäude befinden sich heute neben Einrichtungen der Sparkasse Saarbrücken auch Räume des Vereins.

Foto: Thomas Annen