Umweltministerium äußert sich Weiterer Wolf im Saarland? Tier in Saarbrücken gesichtet

Nikolaus Stuhlsatz lebte zwischen 1747 und 1793 in Saarbrücken, etwa dort, wo heute die Universität des Saarlandes steht. Stuhlsatz war ab 1781 Zaunknecht unter Fürst Wilhelm Heinrich. Damit war er dafür zuständig, die Wildzäune um das Wildgatter des Fürsten im heutigen Saarbrücker Stadtwald in Schuss zu halten. Damit kein Wolf das Jagdwild des Fürsten frisst. Er machte seine Arbeit so gut, dass bis heute die Straße, die über die Uni führt, Stuhlsatzenhausweg heißt. Auch, weil dort sein Haus stand, das bis 2018 existierte, ehe es einem Neubau weichen musste.