Ein ganz besonderer Tag war der Weiße Sonntag gestern für viele junge Katholiken im Land – unter anderem für 44 Kommunionkinder, die Pfarrer Thomas Weber in der Kirche St. Eligius in Völklingen in die Gemeinschaft der Gläubigen aufnahm. Mehr als 3000 saarländische Kinder gehen dieses Jahr in den Bistümern Trier und Speyer zur Erstkommunion. ⇥Foto: Becker&Bredel