Wetter-Experte gibt Auskunft Weiße Weihnachten im Saarland 2023? Sturmtiefs könnten für Überraschung sorgen

In Lagen ab 1000 Metern über dem Meeresspiegel gibt es zumindest eine Chance auf Schnee an Weihnachten. Im Saarland sieht es daher also eher schlecht aus. Sogar von einer „starken Bewölkung“ ist in Teilen Deutschlands die Rede. Wird es also grau und trüb statt weiß und weihnachtlich im Saarland?