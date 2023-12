2023 Weiße Weihnachten im Saarland? Wetter-Experte wagt erste Prognose

Denn es gilt, je höher ein Ort liegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auf Schnee. Wer also auf Nummer sicher gehen will, Weihnachten im Schnee zu feiern, muss in die Alpen fahren. Dort sei ab etwa 800 bis 1000 Metern Höhe die Chance auf Schnee in Deutschland am höchsten, sagt Dominik Jung.