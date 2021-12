SZ-Weintipps für Weihnachten und Silvester : Feine Tröpfchen für die Festtage

Losheim/Neunkirchen Darf es an den Festtagen ein besonderes Tröpfchen sein? Dann haben wir exklusive Weinempfehlungen von saarländischen Fachhändlern für Sie. Und da gibt es viel zu entdecken.

Zum Aperitif perlt ein herrlich frischer, fruchtiger Schaumwein aus Spanien im Glas. Zum Fischgericht wird ein eleganter Weißwein aus den italienischen Dolomiten ausgeschenkt. Und zum Fleischgang kommt ein körperreicher roter Côtes du Rhone aus Frankreich auf den Tisch. So oder ähnlich können sie aussehen, die Gaumenfreuden an den bevorstehenden Festtagen. Zusammen mit vier saarländischen Weinfachhändlern haben wir exklusive Empfehlungen für Weihnachten und Silvester ausgesucht: Weiß-, Rot- und Schaumweine wie man sie nicht jeden Tag trinkt. Zum Wohl.

Christoph Spies, Geschäftsführer von Weine & Spirituosen Spies in Losheim am See, hat ein Faible für deutsche Weine und bietet ein breites Sortiment feiner Tröpfchen von diversen Spitzenwinzern von Saar, Mosel, Pfalz oder Baden an. Doch für die Festtags-Tipps haben wir diesmal besondere Gewächse von unserem Nachbarn Frankreich ausgesucht. Wie den Château de Lussac Le Blanc 2020 aus dem Bordeaux. Das ist eine gradlinige, mineralisch geprägte Cuvée aus Sauvignon blanc, Sauvigon gris und Semilion, die vom ersten Schluck an begeistert. Mit prägnanten und rebsortentypischen Aromen (Zitrusfrüchte) ist dieser weiße Bordeaux (13,50 Euro) eine hervorragende Begleitung zu Meeresfrüchten (Austern, Crevetten und mehr) oder gegrilltem Fisch.