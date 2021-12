Weihnachtsmenü, Teil 2 : Saiblingsfilet im Noriblatt mit Avocado und Gin-Mayonnaise

Kirkel Der zweite Gang unseres Weihnachtsmenüs ist angerichtet. Ressmann’s Residence in Kirkel präsentiert Saiblingsröllchen im Noriblatt mit Avocado, Gin-Mayonnaise und Pumpernickel-Crumble. Und Küchenchef Ali Atrach erklärt, wie’s gemacht wird.

Raffiniert, elegant und sehr lecker – das ist der Zwischengang unseres Weihnachtsmenüs: Saiblingsfilet im Noriblatt mit Avocado, Gin-Mayonnaise und Pumpernickel-Crumble. Das Gericht kommt aus dem Hotel-Restaurant Ressmann’s Residence von Günther und Katharina Ressmann in Kirkel. Seit 36 Jahren gehört das schmucke Haus in der Kaiserstraße zu den besten Gastronomie-Adressen im Saarland. Küchenchef Ali Atrach (27) hat die Saiblingsröllchen auch optisch sehr ansprechend umgesetzt. Der zarte, aromatische Fisch, die frische, nussige Avocado, die mit Gin verfeinerte Mayonnaise und der knusprige Crumble harmonieren hervorragend. Der junge Mann war zuvor einige Jahre Sous Chef bei Günther Ressmann, seit Oktober ist er Küchenchef. Atrach hat unter anderem bei verschiedenen Sterneköchen in Deutschland gearbeitet und Erfahrungen gesammelt. In der Ressmann’s Residence steht er „für eine moderne, frische, bodenständige und saisonale Feinschmeckerküche.“

Zubereitung: Saiblingsfilets waschen, trockentupfen, leicht mit Salz und dem Zitronenabrieb würzen und mit etwas Wasabipaste bestreichen. Auf ein Stück Frischhaltefolie das Noriblatt und darauf das Saiblingsfilet legen. Das Ganze fest einrollen und die Enden verknoten. Im Wasserbad bei 50 Grad zirka 30 Minuten pochieren. Herausnehmen, auskühlen lassen.

Für die Mayo Bio-Eigelb mit Senf, Meersalz, Pfeffer, Zitronensaft und einer Prise Zucker verrühren. Zuerst tropfenweise, dann in dünnem Strahl das Öl mit einem Mixer einarbeiten, zum Schluss den Gin zugeben, nochmal abschmecken und in einen Spritzbeutel füllen.

Für den Crumble den Pumpernickel in kleine Stücke brechen, mit dem Fenchel- und Koriandersamen ohne Fett in einer Pfanne anrösten, abkühlen lassen und in der Küchenmaschine leicht mixen.

Avocados längs halbieren, schälen und mit einem Ausstecher nach eigener Wahl runde Scheiben ausstechen. Leicht mit Salz und Pfeffer sowie Zitronensaft würzen. Avocadoreste mit Bio-Joghurt, etwas Salz, Pfeffer und Zitronensaft mischen, durch ein Sieb streichen und in einen Spritzbeutel füllen.