Weihnachtsmarkt-Überblick : Trotz erster Absagen: Diese Weihnachtsmärkte im Saarland finden planmäßig statt

Wegen steigender Corona-Zahlen wurden die ersten Weihnachtsmärkte im Saarland abgesagt. Welche dennoch stattfinden und welche Regeln gelten:

Angesichts dieser Entwicklung haben die ersten saarländischen Gemeinden die Reißleine gezogen und ihre Weihnachtmärkte abgesagt. „Der Wadgasser Weihnachtsmarkt 2021 wird nicht stattfinden. Es gibt im Saarland in dieser Pandemie wenig bis keinen Planungshorizont und viele Beschränkungen oder Lockerungen treffen uns immer kurzfristig“, erklärte Bürgermeister Sebastian Greiber. „Das geht schon in der ganzen Pandemie so. Wir müssen also davon ausgehen, dass auch im Saarland schon bald wieder Einschränkungen beschlossen werden und dieses Mal wieder sehr spät kommuniziert werden.“