Weihnachtsmärkte im Saarland : Welche sind abgesagt, welche finden statt? Der Weihnachtsmarkt-Überblick

Besonders in kleineren Kommunen des Saarlandes wurden Weihnachtsmärkte abgesagt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen sagen immer mehr Städte und Gemeinden im Saarland ihre Weihnachtsmärkte ab. Ein Überblick.

Die Corona-Zahlen im Saarland und in Deutschland sind erneut auf neue Höchstwerte gestiegen. Am Donnerstag hat der Ministerrat um Tobias Hans die Corona-Verordnung im Saarland angepasst. Für Veranstaltungen im Außenbereich – also auch Weihnachtsmärkte – gilt künftig die Maskenpflicht im Freien. Diese entfällt allerdings, wenn die Einhaltung von 3G (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete) gewährleistet ist.