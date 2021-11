Ein Überblick : Weihnachtsmärkte im Saarland: Welche wurden abgesagt, welche finden statt?

Saarbrücken Angesichts steigender Corona-Zahlen sagen immer mehr Kommunen und Gemeinden im Saarland ihre Weihnachtsmärkte ab. Ein Überblick:

Die Corona-Zahlen im Saarland und in Deutschland sind am Mittwoch auf neue Höchstwerte gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenz für das Saarland mit 227,6 an. In Deutschland liegt der Wert mit 319,5 deutlich darüber. Das RKI meldet zudem 642 Neuinfektionen im Saarland - das ist ein neuer Höchstwert in der gesamten Corona-Pandemie. Am Vortag waren es lediglich 126 Neuinfektionen.

Obwohl dieser Sprung auf einen Meldeverzug und den niedrigen Testzahlen am Wochenende zurückzuführen ist, ist klar: Die vierte Corona-Welle rollt über Deutschland. Am Donnerstag will die Bundesregierung über weitere Corona-Maßnahmen beraten, am Freitag soll die Corona-Verordnung des Saarlandes entsprechend angepasst werden. Das saarländische Kabinett soll sich bereits auf Eckpunkte wie 2G in Innenräumen und Maskenpflicht im Freien verständigt haben. Diese entfalle, wenn die Einhaltung von 3G (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete) gewährleistet sei.

Obwohl noch keine neuen Corona-Verordnung im Saarland in Kraft getreten ist, ziehen saarländische Kommunen vielerorts die Reißleine und sagen ihre Weihnachtsmärkte ab.

Weihnachtsmärkte vor allem in kleinen Kommunen abgesagt

Es handele sich vor allem um Absagen aus kleineren Kommunen, sagte der Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetages, Hermann Josef Schmidt (CDU), am Mittwoch am Rande einer Versammlung des Deutschen Städtetags in Erfurt.

„Den Veranstaltern ist das Risiko derzeit einfach zu groß.“ Auch in seiner Gemeinde Tholey werde es den Adventsmarkt auf dem Schaumberg dieses Jahr nicht geben.

Der Bürgermeister appellierte an die Städte und Gemeinden, Weihnachtsmärkte unter 2G-Regeln stattfinden zu lassen. Das heißt: Es solle Zutritt nur für Geimpfte und Genesene geben. Einen entsprechenden Beschluss habe der Städtetag am Dienstag auch als bundesweiten Appell gefasst. Die Anwendung von 2G bedeute einen höheren logistischen Aufwand mit Einlasskontrollen, den kleinere Veranstalter kaum stemmen könnten.

Die Stadt Merzig hat bereits angekündigt, ihren Markt unter den 2G-Regeln umzusetzen. Dazu habe man sich aufgrund der steigenden Infektionszahlen entschlossen, teilte die Stadt mit. Kinder unter zwölf Jahren seien von der Nachweispflicht ausgeschlossen.

Weihnachtsmärkte im Saarland: Diese wurden bereits abgesagt

Regionalverband Saarbrücken

Weihnachtsmarkt Nauwieser Viertel

Weihnachtsmarkt in Holz

Adventszauber in Friedrichsthal

Weihnachtsmarkt Völklingen-Heidstock

Landkreis Neunkirchen

Weihnachtsmarkt in Ottweiler

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Dirmingen

Nikolausmarkt in Wemmetsweiler

Illinger Burg-Adventsmarkt

Adventswochenmarkt in Eppelborn

Weihnachtsmarkt in Neunkirchen-Wiebelskirchen

Landkreis Saarlouis

Wadgasser Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt Schmelz

Adventsmarkt Nalbach

Weihnachtsmarkt in Körprich

Weihnachtsmarkt Rehlingen-Siersburg-Eimersdorf

Saarpfalz-Kreis

Kirkeler Burgweynacht

Einöder Weihnachtsmarkt

Landkreis St. Wendel

Adventsmarkt auf dem Schaumberg in Tholey

Diese Weihnachtsmärkte im Saarland wurden noch nicht offiziell abgesagt

Regionalverband Saarbrücken

Christkindl-Markt Saarbrücken, Sankt Johanner Markt (22.November. bis bis 23. Dezember)

Kaltnaggischer Weihnachtsmarkt Herrensohr, Kirchvorplatz (27. November)

Heidstocker Christkindlmarkt, Festplatz Heidstock (10. bis 12. Dezember)

Walpershofer Weihnachtsmarkt, Riegelsberg (11. Dezember)

Weihnachtsmarkt des DJK Bildstock in Friedrichsthal (27./28. Dezember)

Landkreis Neunkirchen

Neunkircher Hundeweihnachtsmarkt, Bahnhofstraße (28. November)

Weihnachtsmarkt Wellesweiler, Stengelplatz (18. bis 19. Dezember)

Weihnachtsmarkt Schiffweiler, Stennweiler (27. bis 28. November)

Ottweiler Weihnachtsmarkt, Schlossplatz (26. bis 28. November)

Weihnachtsmarkt im Zoo Neunkirchen (17. bis 20. Dezember)

Landkreis Saarlouis

Weihnachtsmarkt Saarlouis, Kleiner Markt (22. November bis 23. November)

Weihnachtsmarkt Dillingen, Gleisdreieck unter Einbindung der Stummstraße (1. bis 5. Dezember)

Weihnachtsmarkt Bous (11. bis 12. Dezember)

Adventsmarkt in Lebach, Pfarrkirche Lebach (11. bis 12. Dezember)

Saarpfalz-Kreis

Homburger Nikolausmarkt, Historischer Marktplatz (26. November bis 6. Dezember)

Homburger Weihnachtsdorf, Christian-Weber-Platz (5. bis 30. Dezember, am 25. und 26. geschlossen)

Menger-Bolcher Weihnachtsmarkt, Bliestalhalle (4. bis 5. Dezember)

Weihnachtsmarkt Hassel, Marktplatz (11. Dezember)

Beeder Weihnachtsmarkt, Hasenheim (11. bis 12. Dezember)

Weihnachtsmarkt Jägersburg, Schloss Jägersburg (11. bis 12. Dezember)

Weihnachtmarkt St. Ingbert, Fußgängerzone (17. bis 19. Dezember)

Weihnachtmarkt Limbach, FC Palatia Limbach 1916 e. V. (4. bis 5. Dezember)

Landkreis St. Wendel

Weihnachtszauber in St. Wendel, Innenstadt (4. bis 12. Dezember)

Weihnachtsmarkt Kastel, Castellum Kastel (27. November)

Weihnachtsmarkt Braunshausen, Bürgerhaus (28. November)

Weihnachtsmarkt Sitzerath, Benkelberghalle (5. Dezember)

Weihnachtsmarkt in Haupersweiler, Gemeinde Freisen (11. Dezember)

Landkreis Merzig-Wadern