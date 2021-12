So läuft der Weihnachtsbaumverkauf im Saarland : Saarländer bevorzugen Nordmanntanne

Blieskastel/St.Ingbert/Homburg/Saarbrücken Wegen Corona feiern viele Weihnachten zuhause im familiären Kreis. Dazu gehört traditionell auch der Christbaum. Das kurbelt die Nachfrage an. Welche Bäume sind dieses Jahr bei den Saarländern besonders beliebt? Und was kosten sie?

Um die 29 Millionen Weihnachtsbäume werden in Deutschland jedes Jahr verkauft. Dieses Jahr dürften es eher noch ein paar mehr sein. So verzeichnet der saarländische Handel wie auch schon 2020 eine steigende Nachfrage. „Viele bleiben wegen der Pandemie zuhause“, meint Sebastian Dawo vom Forstgut Gut Lindenfels in Blieskastel. Das wirke sich positiv auf die Weihnachtsbaum-Nachfrage aus. Aber: Die Kundinnen und Kunden fragen dieses Jahr verstärkt kleinere Bäume nach, beobachtet man beim Gut Ettental in St.Ingbert. Darunter seien viele Käufer, die erstmals einen Baum in ihren vier Wänden aufstellten.