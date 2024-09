Gewaltschutzkonzepte an Saar-Schulen „Unsere Kinder hier sind gefährdet“: Wie eine Förderschule in Neuweiler gegen Gewalt vorgehen will

Was ist eigentlich Cybergrooming und was kann ich dagegen tun? Wie kann ich mich in brenzligen Situationen verteidigen? Und welche Rechte habe ich überhaupt als Kind? All das konnten die Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Förderschule Sprache (Weierwiesschule) in Neuweiler kürzlich in verschiedenen Workshops erkunden. Anlässlich des Weltkindertages, der in diesem Jahr unter dem Motto „Mit Kinderrechten in die Zukunft“ stand, hatte man dort einen Projekttag mit anschließender Infomesse für Eltern und Lehrer zum Thema Schutz von Kindern veranstaltet.