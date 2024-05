Bundesweit einzigartiges Pilotprojekt Wegen zu vieler unnötiger Klinikaufenthalte im Saarland – jetzt soll dieser Lkw helfen

Mit einem Lkw, der mit medizinischen Geräten wie Computertomograf, Röntgenapparat, Anlagen zur Messung von Herz- und Gehirnströmen und einem kompletten Labor ausgestattet ist, will die Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum des Saarlandes voraussichtlich ab Spätherbst die medizinische Versorgung pflegebedürftiger Saarländer in Pflegeheimen deutlich verbessern und somit unnötige Einweisungen in Krankenhäuser vermeiden.