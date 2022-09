Auswirkungen der Corona-Pandemie : Deutlich weniger Test zur Früherkennung im Saarland

Saarbrücken Analyse der Barmer zeigt Rückgang bei Vorsorgeuntersuchungen von 38 Prozent.

Die Zahl der Untersuchungen zur Früherkennung ist im ersten Corona-Jahr im Saarland deutlich eingebrochen. Das zeigt der aktuelle Arztreport der Krankenkasse Barmer. Er vergleicht, wie oft im Saarland in den Jahren 2019 und 2020 solche Untersuchungen in Anspruch genommen wurden, die von der Kasse bezahlt werden. Im Vergleich zum Jahr 2019 ist die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen bei Erwachsenen aus dem Saarland im Jahr 2020 von rund 178 000 auf 111 000 gesunken. Das entspricht einem Minus von 38 Prozent.

Laut der Barmer sank im Saarland die Zahl der Tests zur Hautkrebsfrüherkennung um 23 Prozent von 108 000 auf 83 000 und bei den Tests auf verborgenes Blut im Stuhl zur Darmkrebsfrüherkennung um 19 Prozent von 36 000 auf 29 000. „Darmkrebs ist besonders tückisch, weil er lange Zeit symptomlos bleibt. Deshalb ist die Darmkrebsvorsorge besonders wichtig“, betont Kleis. In Pandemiezeiten, in der Menschen aus Sorge vor einer Infektion nicht in die Arztpraxis gehen, sei ein leichter Zugang zu Früherkennungsuntersuchungen wichtig. Deshalb habe die Barmer ihr Vorsorgeprogramm erweitert und biete mit der „Digitalen Darmkrebsfrüherkennung“ erstmals einen Test für zu Hause an. „Den Test können Barmer-Versicherte schon ab einem Alter von 40 Jahren erhalten. Gesetzlich ist er erst ab 50 Jahren vorgesehen“, berichtet Kleis. Über einen Link kann ein immunologischer Stuhltest für zu Hause angefordert werden, der anschließend kostenlos zur Auswertung in ein Labor verschickt werden kann.