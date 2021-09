Corona : Impfbusse an die richtigen Orte!

Saarbrücken Die Gesundheitsministerkonferenz hat sich endlich auf weniger restriktive Quarantäne-Regeln geeinigt, um den Regelbetrieb in Schulen und Kitas nicht zu gefährden. Nur noch fünf Tage Quarantäne für die allerengsten Kontaktpersonen von Corona-Infizierten. Geimpfte und Genese sind davon ausgenommen. Es wurde höchste Zeit.

Quarantäneanordnungen „mit Augenmaß“ – endlich soll auch in Schulen und in Kitas höchstens fünf Tage Quarantäne für Infizierte und (wenige) enge Kontaktpersonen, zum Beispiel Banknachbarn, die Regel sein. Dass bereits (symptomfreie) geimpfte oder genesene Schüler und Lehrer grundsätzlich von der Isolation zu Hause ausgenommen sind und im Zweifel einfach häufiger getestet werden – ebenfalls eine längst überfällige Entscheidung, die am Dienstag getroffen wurde. Hätte man das auf Landesebene schon früher geklärt, vielen wäre Hausarrest erspart geblieben. Warum man erst nach Schuljahres-Beginn zu dieser Erkenntnis kommt, bleibt skandalös. Im Bund, aber auch im Land. Kinder, Jugendliche und ihre erheblich belasteten Familien können jetzt wenigstens halbwegs verlässlich planen und endlich kann so etwas wie Freude auf einen „normalen“ Schul- oder Kita-Alltag – im Rahmen der weiter bestehenden Corona-Beschränkungen – aufkommen. Für Lernerfolg braucht es auch Zuversicht.