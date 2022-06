Prognose vom Deutschen Wetterdienst : Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart im Saarland – Dienstag bis zu 29 Grad

Saarbrücken Die Menschen im Saarland und in der Region müssen sich in der ersten Wochenhälfte auf eher unbeständiges Wetter einstellen. Es kann auch stürmisch werden.

In der ersten Wochenhälfte wird das Wetter im Saarland unbeständig, mit Regen und Gewittern. Am Montagvormittag ist es verbreitet bewölkt, örtlich sind gewittrige Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Erwartet werden auch stürmische Böen und Starkregen mit Mengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter. Im Laufe des Tages lockert der Himmel von Nordwesten her auf und es bleibt zunehmend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad in der Eifel und dem Westerwald und 26 Grad in der Vorderpfalz.