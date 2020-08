Wetter im Saarland : Wechselhafter Montag im Saarland

Offenbach/Saarbrücken Heute kann es immer wieder bewölkt sein, aber es bleibt überwiegend niederschlagsfrei.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, ist es in der Nordhälfte meist stark bewölkt. Auch einzelne Schauer sind möglich. Vom Saarland bis zur Pfalz bleibt es überwiegend niederschlagsfrei mit wechselnder Bewölkung. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 18 Grad und 23 Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es wolkig. Im Norden kann es örtlich etwas regnen bei Tiefstwerten zwischen 13 und 8 Grad.