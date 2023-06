Wasserstoff-Versorgung Homburger Energieunternehmen Creos will bald 50 000 Tonnen Wasserstoff jährlich durchs Saarland pumpen

Das Saarland stellt die Weichen für die größten Veränderungen in der Industrie, die es jemals in dieser Region gab. Während die Stahlindustrie mit einem ehrgeizigen Fahrplan bis 2027 den Einstieg in die Produktion von grünem Stahl vorantreibt, werden an anderer Stelle wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen. Denn das gesamte Projekt ist undenkbar ohne den Einsatz riesiger Mengen an Wasserstoff, der ohne fossile Energie erzeugt wird, damit die Prozesse CO2-frei bleiben.