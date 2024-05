Wasserschutz-Polizei Nach Hochwasser: weiter Verbot von Booten und Schiffen auf der Saar

Mit dem Hochwasser kurz vor Pfingsten ist vieles in die Saar gelangt, was der Schifffahrt auf dem Fluss gefährlich werden kann. Auch anderthalb Wochen nach den Fluten sind diese Risiken noch nicht gebannt. Darum hält die Wasserschutz-Polizei ihre Anordnung aufrecht, dass der Schiffsverkehr weiterhin untersagt bleibt. Das teilt ein Sprecher beim Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mit.