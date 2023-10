7 Fragen, 7 Antworten Feiertag auch im Saarland: Was wird eigentlich an Allerheiligen gefeiert?

Allerseelen gilt zum Gedenken aller Toten und deren Seelen. Damit verbunden ist der Brauch der Gräbersegnung, der meist schon an Allerheiligen begangen wird. Dazu werden die Gräber der verstorbenen Verwandten, Freunden und Bekannten besucht und geschmückt. Auch an die Hoffnung auf Auferstehung soll im Rahmen von Allerseelen gedacht werden. An Allerseelen werden außerdem kleine Grablichter angezündet, die Erinnerungen an den Verstorbenen zum Ausdruck bringen sollen.