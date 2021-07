In eigener Sache : Was Sie ab heute in der neuen SZ erwartet

Was Sie ab heute in der neuen SZ erwartet

In eigener Sache

Alles neu macht der ... Juli. Ab Montag erscheint eine neue Saarbrücker Zeitung, an deren Entwicklung viele Leserinnen und Leser mitgewirkt haben. Chefredakteur Peter Stefan Herbst erklärt, was Sie erwartet.

vom kommenden Montag an erhalten Sie eine neue Saarbrücker Zeitung , an deren Entwicklung viele von Ihnen mitgewirkt haben. Anregungen und Kritik aus der Marktforschung wurden ebenso berücksichtigt wie Wünsche aus Zuschriften und vielen Gesprächen.

Dabei spielte oft ein Rolle, dass wir in einer Zeit leben, in der es immer schwieriger wird, den Blick für das Wesentliche zu behalten. Wir wollen Ihnen dabei helfen. Seiten und Themen haben wir deshalb noch besser geordnet und klarer gegliedert, damit Sie noch schneller finden, was Sie besonders interessiert.