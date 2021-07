SZ-Umfrage : Was Saarländer Positives aus der Corona-Zeit mitnehmen

Saarbrücken/Saarlouis/Blieskastel Corona brachte nicht nur Negatives: Wir haben uns bei Saarländern umgehört, was sie Positives aus der Pandemiezeit mitnehmen.

„Ich habe auf jeden Fall durch die Corona-Krise Erfahrungen gesammelt“, sagt Marion Martin aus Differten. Für die 52-Jährige war es seltsam, auf einmal so viel private Zeit zu haben. „Coronabedingt fiel meine Arbeitstätigkeit aus. Ich hatte plötzlich so viel Zeit, ging viel spazieren und habe die Natur genossen“, so Martin. Vor allem das Genießen der Natur möchte Martin beibehalten. „Meine Freunde, Familie und ich, wir waren weiterhin wie gewohnt für uns da, haben mehr telefoniert oder geschrieben. Ich habe in dieser Zeit gemerkt, wie wichtig Familie und Freundschaft ist“, so Marion Martin.