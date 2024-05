Als Zugabe einen „Wildberry Lillet“ Was Nina Chuba in Saarbrücken gelingt, schafft längst nicht jeder Künstler

Saarbrücken · Mit ihrem Hit „Wildberry Lillet“ stürmte die gebürtige Hamburgerin Nina Chuba 2022 die Charts. Am Mittwoch trat sie vor 3000 Zuschauer im E-Werk in Saarbrücken auf. So war das Konzert.

02.05.2024 , 16:28 Uhr

Nina Chuba beim Konzert in Saarbrücken. Foto: Sebastian Dingler

Von Sebastian Dingler