Interview Bettina Göring Was Hermann Görings Großnichte über ihren Großonkel enthüllt

Bettina Göring trägt einen Namen, der eng mit den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte verbunden ist. Ihr Großonkel, Herrmann Göring, war nach Hitler einer der wichtigsten Männer in NS-Deutschland und mitverantwortlich für den Tod vieler Millionen Menschen. Ihre Lebensgeschichte, die aber auch den Weg eines RAF-Terroristen kreuzte und bis zum Baghwan nach Puna führte, hat Bettina Göring in dem Buch „Der gute Onkel“ aufgearbeitet. Am 14. März ist sie mit ihrer Co-Autorin Melissa Müller zu Gast in Saarbrücken.