Verbrecher nutzen Sicherheitslücke Zahlreiche Geldautomatensprengungen im Saarland – was Frankreich besser macht

Zehn Sprengungen, zwei misslungene Versuche und Gebäudeschäden in Höhe von mehr als 600 000 Euro im vergangenen Jahr zeigen: Geldautomaten saarländischer Sparkassen und Banken locken nicht nur deren Kunden, sondern auch hartgesottene Kriminelle an. Und das immer mehr. Zum Vergleich: 2022 gab es insgesamt nur drei Automatensprengungen im Bundesland, das an Frankreich und Luxemburg grenzt. Dabei steht das Saarland im deutschen Westen trotz des steilen Anstiegs der Zahl der Taten noch vergleichsweise gut da: Nach Angaben der Deutschen Presseagentur und des Südwestrundfunks hatte Rheinland-Pfalz im gleichen Zeitraum 50 Sprengungen und Nordrhein-Westfalen sogar mehr als 150 Sprengungen zu erdulden. Rheinland-Pfalz grenzt an Luxemburg und Belgien, NRW an die Niederlande und Belgien an.