Tipps zum Schulanfang : Was gehört in Ranzen und Schultüte?

Was gehört in Ranzen und Schultüte?

Gar nicht so einfach, das Richtige in die Schultüte zu packen. Und was gehört zu einem gesunden Schulessen? Foto: dpa/Peter Steffen

Saarbrücken Früher war in Schultüten oft viel Süßes. Manche Eltern meinen es aber heute auch zu gut – und geben ihren Kindern Pillen oder Gummibärchen mit zusätzlichen Vitaminen mit. Die saarländische Verbraucherzentrale gibt Tipps, wie es besser geht.

Am Montag, 30. August, beginnt für die ABC-Schützen der Region ein neuer Lebensabschnitt. Viele Kinder sind jetzt schon aufgeregt. Zudem erhalten die Erstklässler ja auch noch eine Schultüte voller Überraschungen. Was dort wohl drin sein mag? Für die Eltern stellen sich dagegen Fragen wie etwa diese: Was gehört eigentlich in eine Schultüte und was nicht?