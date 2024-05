Regionaler Leitartikel Das Elend nicht schönreden

Das Elend sieht jeder täglich auf den Straßen Saarbrückens. Vor dem Netto in der Hohenzollernstraße liegen oder sitzen Männer, die spätestens am Abend durch Alkohol im Vollrausch sind. Die Flaschen neben ihnen legen Zeugnis ab. Ebenso ist die Lage an der Johanneskirche an der hochfrequentierten Saarbahn-Haltestelle gegenüber dem Rathaus. Im Unterstand an der Richard-Wagner-Straße werden die Drogenabhängigen von der Stadtverwaltung versteckt, das Problem bleibt.