Die Erfolgsfaktoren für saarländische Stadtentwicklung Montanstädte im Saarland sind besser als ihr Ruf

So viel Ehrlichkeit muss sein: Das Saarland habe „keine Glanzstücke der Stadtentwicklung aufzuweisen“, so Professor Clemens Zimmermann, bis 2019 Lehrstuhlinhaber an der Universität des Saarlandes für Kultur- und Mediengeschichte. Gerade deshalb hält er die Tagung des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichte zum Thema „Industriestädte“ für hilfreich: Es gelte, die „negative Selbstbespiegelung“ aufzubrechen, sagt er. Zimmermann und der Lehrstuhl für Landesgeschichte organisierten die dreitägige Veranstaltung, die von 17. November an in Saarbrücken lief, und nicht von ungefähr behandeln deshalb sechs der 13 Referate explizit saarländische Themen. Doch auch Mannheim, Pforzheim oder Esch-sur-Alzette wurden betrachtet.