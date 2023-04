Therapien gegen den Ärztemangel Was die ärztliche Versorgung im Saarland in Zukunft stabilisieren könnte

Meinung | Saarbrücken · Viele Ärzte im Saarland sind älter als 65 Jahre und werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Was kann man tun, um die ärztliche Versorgung im Saarland in Zukunft zu stabilisieren?

16.04.2023, 16:44 Uhr

Ein Hausarzt misst in seiner Praxis einer Patientin den Blutdruck. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Auch im Saarland arbeiten immer mehr Haus- und Fachärzte, die älter als 65 sind. Viele von ihnen gehen in den nächsten Jahren in Ruhestand. Es wird schwierig sein, die Stellen neu zu besetzen. Immer weniger junge Mediziner sind bereit, sich als Vertragsarzt selbstständig zu machen, lieber arbeiten sie als Angestellte in einer Praxis, und das oft in Teilzeit. Es kommt hinzu, dass im Saarland nur ein begrenztes Budget zur Verfügung steht, um die medizinischen Leistungen der niedergelassenen Ärzte zu honorieren.