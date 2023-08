Was auf dem Halberg am Tag der Offenen Tür geboten wird Einmal dem SR-Intendant Grasmück die Meinung sagen

Neben dem Einblick, den der Sender in seine Räume und den Arbeitsalltag gewährt, spielt der Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern eine zentrale Rolle. Grasmück will dabei nicht nur mit den Besuchern reden, sondern vor allem auch zuhören. Nur durch ein Feedback, könne es auch eine Besserung geben, so Grasmück. So sind im Programm drei Dialogveranstaltungen geplant: Um 11:45 Uhr sowie um 16:45 Uhr stellt sich Martin Grasmück bei „Der Intendant im Dialog“ im Studio Eins des Fernsehgebäudes den Fragen der Gäste. Um 13:30 Uhr kann dort auch bei den SR- Gremienvorsitzenden, Rundfunkratschefin Gisela Rink und Verwaltungsratschef Michal Burkert, nachgebohrt werden. Den ganzen Tag über stehen zudem Mitglieder der SR-Gremien in einem Pavillon-Zelt neben dem Konferenzgebäude für Fragen zur Verfügung.