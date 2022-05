Was in saarländischen Pflegeheimen schiefläuft : Als Gast getarnt im Pflegeheim

Für viele Pflegeheim-Bewohner zählen die Mahlzeiten zu den Höhepunkten des Tages. Daher verwundert es nicht, dass der Pflegebeauftragte des Saarlandes regelmäßig auch Beschwerden über die Qualität und Menge des Essens nachgehen muss. Foto: Getty Images/istock/CasarsaGuru

Saarbrücken Gestohlene Kleidungsstücke, Ärger im Doppelzimmer, schlechte Verpflegung. Täglich geht Jürgen Bender, der Pflegebeauftragte des Saarlandes, solchen Beschwerden nach. Dennoch lobt der ehemalige Sozialrichter die Arbeit in saarländischen Pflegeheimen.

Jürgen Bender könnte ein spannendes Buch darüber schreiben, was in saarländischen Pflegeheimen so alles läuft und auch schiefläuft. Die Sorgen, aber auch Missstände und Ungereimtheiten, die ihm in den vergangenen Jahren gemeldet worden sind und die er überprüft hat, wird er in Kurzform im „4. Bericht des Pflegebeauftragten des Saarlandes“ auflisten. An diesem Werk arbeitet Bender gerade. Der ehemalige Präsident des Landessozialgerichts in Saarbrücken ist im Mai 2013 vom Landtag einstimmig zum Pflegebeauftragten des Saarlandes gewählt worden.

„Ich werde überwiegend bei Problemen in Pflegeheimen eingeschaltet“, sagt Bender, „aus Kliniken und der häuslichen Pflege kommen weniger Fälle.“ An Bender können sich Bewohner, Beschäftigte und Betreiber von Pflegeheimen wenden, aber auch Angehörige. „Es gibt komplizierte Angehörige, die zum Beispiel ihre Mutter nicht mehr selbst versorgen können und sie ins Pflegeheim bringen. Sie haben deswegen ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle und verlangen nun vom Personal eine 110-prozentige Betreuung. Dann wird alles Mögliche bekrittelt. Das ist durchaus öfter der Fall“, erzählt Bender. „Viele Beschwerden, die mich aus Pflegeheimen erreichen, sind aber berechtigt.“

Ein häufiger Streitpunkt ist die Belegung von Doppel- und Mehrbettzimmern. „Immer noch werden Bewohner zusammengelegt, die nicht zueinander passen“, erläutert Bender. Er hat erreicht, dass die im Saarland geschlossenen Rahmenverträge für die Pflege geändert worden sind. Jetzt kann ein Doppelzimmer nur im Einvernehmen mit den Bewohnern neu belegt werden. Verlegungen in Heimen sind ohnehin nur möglich, wenn die Betroffenen einverstanden sind. „Es finden aber auch immer wieder Leute in Doppelzimmern zusammen, die einander helfen, und sogar Paare“, berichtet der Pflegebeauftragte.

Jürgen Bender ist der Pflegebeauftragte des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze

Doch viele neue Heimbewohner und Angehörige bestehen inzwischen auf einem Einzelzimmer. „Der Bedarf ist deutlich gestiegen“, sagt Bender. Die Heimträger reagierten auf diesen Trend, bauten um oder richteten in Neubauten gleich Einzelzimmer ein. Dennoch blieben Doppel- und Mehrbettzimmer wohl noch eine Zeit lang erhalten. „Sie sind günstiger. Das ist auch den Sozialhilfeträgern wichtig, die oft für die Kosten aufkommen müssen.“

Jürgen Bender darf unangemeldet jedes Heim im Saarland inspizieren. „Um eine Beschwerde zu überprüfen, gebe ich mich schon mal als Besucher aus und beobachte dann, was passiert.“ Das Essen spiele immer eine große Rolle, sagt der Pflegebeauftragte. Wie ist die Qualität? Gibt es genug? Als er erfuhr, dass es in einem Saarbrücker Pflegeheim bei den Mahlzeiten niemals Nachschlag gab, nahm Bender dort unangemeldet am Abendessen teil. Es gab keinen Nachschlag. Er sah sich das Heim genauer an und deckte zahlreiche Missstände auf: Bewohner mit Druckgeschwüren, Urinpfützen auf dem Boden, vertauschte Spritzen. Der auswärtige Träger wollte die insgesamt schlechte Versorgung jedoch nicht eingestehen. Gegen die von der Heimaufsicht verfügte Schließung eines Pflegebereichs wehrte er sich. Doch das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes erklärten die Schließung für rechtens, was letztlich auch das Bundesverfassungsgericht so sah.

„Dieser Fall war die Ausnahme“, sagt Bender. Er hat als Pflegebeauftragter schon viele Hundert Fälle bearbeitet. Er habe kein einziges Mal gehört, dass es mit den eingeforderten Verbesserungen nicht geklappt habe. „Die Heimträger sind oft erstaunt, wenn ich eingreife. Oft wussten sie gar nichts von den kritisierten Zuständen.“ Bereits als Sozialrichter waren ihm gute Kontakte zu den Heimträgern, Kranken- und Pflegekassen, den Gesundheitsämtern und medizinischen Prüfdiensten sowie der Ärzteschaft wichtig. „Es ist sehr hilfreich, dass ich einen direkten Draht zur Leitungsebene habe.“

Ein andauerndes Problem sind Diebstähle in Kliniken und Pflegeheimen. „Gestohlen werden Kleidungsstücke, Schmuck und Geld“, berichtet Bender. Doch nicht nur Heimbewohner werden zu Langfingern, auch beim Pflegepersonal und bei Besuchern gibt es Diebe. „In einer Einrichtung für betreutes Wohnen wurde mit Einverständnis einer Bewohnerin eine Kamera versteckt, sodass es endlich gelang, eine diebische Pflegekraft zu überführen“, erzählt Bender. Um Diebstähle zu verhindern, hat er gemeinsam mit der Stiftung Kreuznacher Diakonie, einem der großen Heimträger im Saarland, Leitlinien erarbeitet. „Jetzt werden beispielsweise beim Einzug eines Bewohners alle Wertsachen erfasst, auch das, was der neue Bewohner für wertvoll hält, zum Beispiel ein Foto“, erläutert Bender. Mittlerweile gibt es in den Heimen auch Tresore, aber sie sind noch kein Standard.

Doch nicht alles, was verschwindet, wurde auch gestohlen. „Es kommt immer wieder vor, dass verwirrte Bewohner ihre Sachen verstecken, im Kopfkissen zum Beispiel, es dann aber vergessen“, sagt Bender. Ein anderer wirft Sachen aus dem Fenster, ohne sich daran zu erinnern, ein verschwundenes Hörgerät wurde später im Klo gefunden, ein Gebiss im Postfach einer Mitbewohnerin. Auch auf dem Weg zur oder von der Wäscherei gehen Kleidungsstücke verloren oder werden im Heim falsch eingeordnet.

Nach fast zehn Jahren als Pflegebeauftragter spricht Jürgen Bender von einem „vertrauensvollen Verhältnis zur Heimaufsicht“. „Mein Eindruck ist rundum positiv.“ Das gelte ebenso für die medizinischen Prüfdienste. Bender ist mit der Materie seit über 30 Jahren vertraut, denn er hat im Ehrenamt auch schon eine Sozialstation geleitet. „Seitdem haben die Qualität der Pflege und Versorgung einen großen Sprung gemacht“, sagt er. „Dazu haben die Pflegeversicherung und auch die Dokumentationspflicht in den Heimen beigetragen.“ Zwar seien die Beschwerden über die zeitraubenden Dokumentationen berechtigt, „aber sie beugen auch schlechter Pflege und Behandlung vor und verhindern betrügerische Abrechnungen für Leistungen, die nie erbracht worden sind“, erläutert Bender.

„Mich erreichen fast nur die negativen Fälle, niemand ruft mich an, um zu berichten, wie gut es ihm geht“, sagt Bender. Bei allem Negativen nehme er sehr wohl wahr, dass im Saarland in hohem Maße gut und verantwortungsvoll gepflegt werde.

Jürgen Bender ist 75 Jahre alt, aber weiterhin voller Tatendrang. Als Pflegebeauftragter ist er täglich im Einsatz, führt zudem den Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen und leitet die Schiedsstelle für Fragen der Sozialhilfe, die beim saarländischen Sozialministerium angesiedelt ist. Zudem ist er Lehrbeauftragter der Universität des Saarlandes und Mitglied des Landesprüfungsamtes für Juristen. Derzeit plant er einen Pflegekongress, bei dem über die Belastungen und möglichen Entlastungen der privaten Pflegepersonen sowie der Pflegekräfte in Heimen, Kliniken und bei ambulanten Diensten geredet werden soll.