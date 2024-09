Serie Museen im Saarland Was das Museum Schloss Fellenberg besonders macht

Das Museum Schloss Fellenberg entfaltet eine unerwartete Fernwirkung, wenn man in die Zufahrt einbiegt. Obwohl das Gebäude asymmetrisch ist und aus verschiedenen Bauphasen stammt, ist es repräsentativ und charmant, fast schon romantisch. Das „Fellenbergschlösschen“, wie es in Merzig liebevoll genannt wird, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Ursprünglich wurde es um 1840 als Mühle gebaut, dann wurde das Gebäude nach 1858 vom Schweizer Fabrikanten Wilhelm Tell von Fellenberg zu einem prächtigen Bauwerk umgestaltet.