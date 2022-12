Regionaler Leitartikel : Mit Weihnachtsfrust bekämpft man keine Krisen

Meinung Saarbrücken Die Appelle, Weihnachten bei Konsum und Genuss kürzer zu treten, häufen sich gerade. Doch hilft das gegen die aktuellen Krisen?

Die Wir-schenken-uns-zu-Weihnachten-nichts-Fraktion hat gerade Oberwasser. Ins Lamento derer, die immer schon nörgelten, das Christfest sei ja bloß noch ein profaner Konsumbeschleuniger und jenen, die in jeder Weihnachtsbeleuchtung nur kalte Lichtreklame sehen, stimmen jetzt auch alle diejenigen ein, die die Feiertage wohl am liebsten im Stockdunklen und bei komplett runtergedrehter Heizung verbringen würden. Motto: Die Welt ist schlecht – also müssen wir uns alle gefälligst auch so fühlen. Diese tief sitzende Lust am Pessimismus: ein sehr deutsches Phänomen.

Doch ist es in dieser schwierigen Zeit nicht höchst amoralisch, etwa in der Saarbrücker Bahnhofstraße, in Homburg, Saarlouis oder Neunkirchen einfach so Geschenke für die Lieben zu kaufen (die ja eigentlich schon alles haben), statt die komplette Summe zu spenden? Oder an den Feiertagen mal so richtig schlemmen zu wollen, so wie jetzt vier saarländische Top-Köche mit ihren Rezepten fürs SZ-Weihnachtsmenü empfehlen? Das Geld könnten doch zum Beispiel die Tafeln nötig und damit besser brauchen. Stimmt, aber Letzteres tun, und das andere, das Genießen nämlich, nicht ganz zu lassen, könnte am Ende die klügste Entscheidung sein: Denn, wer sich selbst auch in schweren Zeiten noch ein bisschen Freude gönnt, hilft vielleicht auch anderen lieber.