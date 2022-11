Contra Bürger sollen selbst entscheiden dürfen : Ist Dorfhelferin Katja demokratieerhaltend?

Meinung Saarbrücken Solange ARD und ZDF an der überholten Idee der Vollprogramme festhalten, die unbedingt für jeden etwas bieten wollen, lässt sich die Finanzierung durch Zwangs-Rundfunkbeiträge nicht mehr rechtfertigen.

Fraglos bekommt man dafür viel von den Öffentlich-Rechtlichen: Seriös recherchierte Informationen, Nachrichten, Hintergründe, Dokumentationen. Aber man wird auch zugemüllt mit bodenlosen Seichtigkeiten über Dorfhelferin Katja („Frühling“, ZDF), Südtirol-, Kroatien- und Sonstwo-Krimis in der ARD, für zig Millionen eingekaufte Kino-Blockbuster, die Privat-Sender kostenfrei ebenfalls zeigen und noch teurer bezahlte Fußball-WM-Übertragungen aus Katar. Gleichwohl Ex-Fußball-Profi Thomas Hitzlsperger (auch in der ARD) in einer sehenswerten Dokumentation Katar als Unrechtsstaat geißelt; Einschaltquote und Moral lassen sich manchmal schwer in Einklang bringen.

Verfechter der Rundfunkgebühr argumentieren gern damit, mit diesem Geld werde unabhängiger Qualitätsjournalismus finanziert. Ein fadenscheiniges Argument. Denn es gibt in Deutschland auch Qualitätsjournalismus, der nur durch die direkte Kaufentscheidung seiner Leserinnen und Leser möglich wird. Und dennoch: Würden die Rundfunkbeiträge alleine dafür ausgegeben, wären sie gut angelegt. Die Kontroll- und Wächterfunktion zu finanzieren, das sollte einem als Bürgerin und Bürger eines freiheitlichen Staates schon was wert sein.

Sehr, sehr viel Geld wird von den Öffentlichen-Rechtlichen aber auch dafür verschwendet, dass Austauschbares entsteht. Fast jeder Sender, ob WDR, HR oder SR, glaubt etwa, eigene Reisebeiträge machen zu müssen, die dann als Endloswiederholungen in den Dritten durchgenudelt werden. Noch ärger aber ist, ewig an den völlig unzeitgemäßen Vollprogrammen zu kleben. Wie zu Zeiten, als es weder Internet noch Streamingdienste gab. Was man aber als Unterhaltung oder Sportprogramm hören, sehen und lesen will, sollte jede und jeder selbst entscheiden können. Und nur bezahlen, was frau oder man wirklich will.