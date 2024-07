Warum es so schön ist, Oldtimer zu fahren Das Glück beginnt 15 Zentimeter über dem Asphalt

Saarlouis · Schon im zweiten Jahr war das Oldtimer-Rendezvous in und um Saarlouis am Wochenende eine der größten Veranstaltungen für Fans historischer Autos im Südwesten. Doch wie ist es, wenn man mal selbst am Steuer eines 64 Jahre alten Wagens sitzt?

09.07.2024 , 08:00 Uhr

Fast 60 Teams gingen beim Oldtimer-Rendezvous am Wochenende in Saarlouis an den Start – und machten richtig Strecke. Hier Georg und Susanne Hanfstängel aus Wackersberg mit ihrem Triumph Gloria von 1936. Foto: Ruppenthal

Von Oliver Schwambach Mitglied der Chefredaktion/Reporterchef