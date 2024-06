Regionaler Leitartikel Peinlicher eGo-Trip

Was sah man? Nichts sah man. Bestenfalls sporadisch tauchten auf den Internetseiten von eGo-Saar am Superwahlsonntag-Abend mal Ergebnisse der Europa- und Kommunalwahl auf. Und der Frust war riesig in den saarländischen Städten und Gemeinden, wo man einfach wissen wollte, wie die Wahlen gelaufen sind. Natürlich kommen IT-Pannen mal vor. Wenn man aber zuvor große Versprechungen macht, wird’s halt doppelt peinlich. Just der kommunale Zweckverband, der sich vor einem Jahr wegen neuer „zahlreicher Aufgaben“ zwei Geschäftsführer gönnte, sich selbst als „Kompetenzzentrum für die Digitalisierung“ preist und vollmundig tönt, er biete der „kommunalen Familie sichere Basisinfrastrukturen“, schlitterte sehenden Auges in ein Debakel. Dass spätestens mit dem Schließen der Wahllokale auf dem Server von eGo-Saar richtig Betrieb sein würde, war doch klar. Dafür hätte man sich wappnen müssen. Was aber offenkundig nicht passierte. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist das eGo-Desaster nur ein weiteres Exempel dafür, wie schleppend die Digitalisierung hier vorankommt. Das Wirtschaftsministerium hat eGo-Saar übrigens gerade 200 000 Euro zukommen lassen, um ein Portal für den Glasfaserausbau zu fördern. Bleibt nur zu hoffen, dass das Geld nicht in einem weiteren eGo-Trip verpulvert wird.