Alter Brauch vor Ostern Warum im Saarland an den Kartagen „gekleppert“ wird

Schreinermeister Markus Kunz ist sozusagen Experte in Sachen Kleppern und Rangsen, wie die Krachinstrumente in seinem Heimatort Urexweiler heißen. „Das war eine typische Aufgabe für Lehrbuben im zweiten Jahr“, erzähl Kunz. „Mir wurde eine Rangs in die Hand gedrückt. Dann hieß es: Mach die auf, schau dir das Innenleben an und bau‘ dann 20 Stück aus den Holzresten im Lager’“, sagt er mit einem Lachen. Auch heute noch baut er 15 bis 20 Ratschen im Jahr und verkauft diese in seinem Laden „Holz und Kunst“ in Urexweiler für 39 Euro das Stück. „Das ist eine anspruchsvolle Arbeit“, erklärt der Schreinermeister, „auf den Winkel der Hämmer im Inneren kommt es an. Wenn man den nicht richtig wählt, lässt sich die Kurbel der Rangs nur schwer drehen.“ Seine Rangsen bestehen aus 16 bis 18 Einzelteilen. Kunz erklärt, wie das Instrument funktioniert: Durch eine Kurbel wird im Inneren des Instruments eine achteckige Walze mit Zapfen gedreht. Die Zapfen bringen vier Hämmer, dünne Latten aus elastischem Hartholz, unter Spannung, bis diese sich durch die Drehung der Walze mit einem lauten Knall lösen. Durch die unterschiedlich angeordneten Zapfen und die Drehung der Walze entsteht so das typische laute Rattern der Instrumente.